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Учора ворог 68 разів обстріляв Херсонщину: загинули двоє людей, четверо – поранені

Херсон окупанти обстріляли чотири рази.

Учора ворог 68 разів обстріляв Херсонщину: загинули двоє людей, четверо – поранені
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Хлань

За минулу добу, 13 квітня, російські загарбники здійснили 68 обстрілів по території Херсонської області. Ворог випустив 280 снарядів з важкої артилерії, безпілотників і авіації.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, місто Херсон окупанти обстріляли чотири рази за добу.

“Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію закладу освіти в селі Зміївка та паркову зону в Херсоні”, – йдеться у повідомленні.

Через російську агресію дві людини загинули, чотири – дістали поранення.

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Учора з деокупованої території області евакуювали 99 жителів.

Нагадаємо, працівники поліції евакуювали із селища Козацьке Новокаховської міської громади Херсонської області останню дитину. 

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