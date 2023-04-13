Чутками про залежність від політичних діячів супротивники намагаються підірвати довіру до ПЦУ, - митрополит Епіфаній

Жоден з українських політиків не мали і не мають контролю щодо позиції та рішень Церкви, зазначив предстоятель ПЦУ.

Предстоятель Православної Церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що представники УПЦ МП розповсюджують різними каналами брехливу інформацію про залежність ПЦУ від політичних сил чи діячів. Про це він заявив у своєму зверненні до вірян.

“Мені відомо, що користуючись звичайними в демократичному суспільстві процесами політичної конкуренції наші супротивники вживають шалених зусиль, щоби підірвати довіру і співпрацю, зокрема між нами і державою, спрямовані на протидію агресії «русского міра». Різними каналами поширюють цілком брехливу інформацію про те, що керівництво Православної Церкви України і особисто Предстоятель нібито кимось контролюються і спрямовуються в діях. Такі твердження – відверта брехня і брудний наклеп”, - заявив Епіфаній.

За його словами, йдеться про те, що ПЦУ називають “церквою Петра Порошенка”

“Ми неодноразово спростовували такі брехливі плітки не лише через заяви, але самими реаліями нашого життя. Ані Петро Порошенко, ані будь-який інший політик, незалежно від того, представляє він владу чи опозицію, не відіграє у житті Православної Церкви України якоїсь виняткової ролі, яка давала би будь-кому підстави з цими іменами в такому контексті ув’язувати нашу Помісну Церкву”, - зазначив владика.

Він підкреслив, що “жоден з українських політиків не мали і не мають контролю щодо позиції та рішень Церкви”

“Тим більше цього не мають і не можуть мати якість регіональні клани, які від початку вперто намагалися його добитися, але зазнали фіаско”, - додав владика.

Предстоятель ПЦУ зазначив, що у важливий історичний момент з деокупації духовного простору помісна церква стикається з викликами і проблемами, але завжди говорить про них відкрито.