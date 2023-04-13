Росіяни обстріляли за день дві громади Сумщини

За день було зафіксовано 22 прильоти з мінометів, артилерії та АГС.

Протягом дня 13 квітня росіяни тричі обстріляли Есманську та Білопільську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

За день було зафіксовано 22 прильоти по Сумщині з мінометів, артилерії та АГС.

По Есманській громаді росіяни били зі ствольної артилерії, зафіксовано 6 прильотів.

А Білопільську громаду обстріляли з мінометів (6 прильотів) та з АГС (10 прильотів).

На щастя, минулось без наслідків.

Наразі формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено, підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання вздовж державного кордону.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 13 квітня, росіяни тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.