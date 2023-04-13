У річницю ураження російського крейсера "Москва" Зеленський встановив професійне свято працівників ОПК

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким встанови 13 квітня Днем працівника оборонно-промислового комплексу України.

Про це йдеться на сайті глави держави.

"Ураховуючи важливе значення оборонно-промислового комплексу для забезпечення національної безпеки та захисту державного суверенітету України, значний внесок працівників оборонно-промислового комплексу у зміцнення обороноздатності держави, постановляю установити в Україні День працівника оборонно-промислового комплексу України, який відзначати щороку 13 квітня", - зазначено у тексті указу.

На своїх сторінках у соцмережах Президент зауважив, що цього ж дня у 2022 році "українська ракета допомогла навести лад в українській акваторії Чорного моря".

"Завдяки нашому "Нептуну" ворожий флагман (ракетний крейсер "Москва" - Ред.) відправився саме туди, де йому й місце, як і всім іншим російським військовим кораблям", - додав Зеленський.

Також Президент вручив державні нагороди працівникам оборонно-промислового комплексу. Серед відзнак - орден Богдана Хмельницького III ступеня, ордени «За заслуги» II і III ступенів, ордени Данила Галицького та орден княгині Ольги III ступеня, медалі «За працю і звитягу».

Крім того, під головуванням Володимира Зеленського відбулася нарада з керівниками центральних органів виконавчої влади, підприємств оборонно-промислового комплексу, на якій обговорювалася стратегія розвитку вітчизняного ОПК.

Нагадаємо, крейсер був ушкоджений ударами протикорабельних крилатих ракет "Нептун" 13 квітня 2022 року. Судно загорілося у Севастопольській бухті.

Згодом розслідувачі оприлюднили точні координати затоплення "Москви" - це сталося за 80 морських миль від Одеси та за 50 морських миль від узбережжя України.