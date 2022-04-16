Розслідувачі знайшли точні координати затоплення крейсера "Москва"

Це відбулось за 80 морських миль від Одеси та за 50 морських миль від узбережжя України.

Аналіз радіолокаційних супутникових знімків північної частини Чорного моря за 13 квітня дає можливість точно визначити можливе місце затоплення флагмана ЧФ РФ крейсера "Москва". Про це повідомляє Ліга з посиланням на сайт про військові флоти світу navalnews.com.

OSINT-розслідувачі (розвідка за відкритими даними) дійши висновку, що корабель який відповідає розміру та положенню "Москви", видно по координатах 45°10'43,39" пн.ш., 30°55'30,54" с.д. на схід від захопленого росіянами острова Зміїний. Це за 80 морських миль від Одеси та за 50 морських миль від узбережжя України.

Це місце також дуже близько до того, де корабель був помічений 12 квітня на супутникових знімках. Супутник із SAR-приладом пролетів над цим місцем та зробив знімок о 18:52 за місцевим часом.

"Ґрунтуючись на аналізі, проведеному декількома людьми, ми вважаємо, що це останні години "Москви", – пишуть розслідувачі.

Тим часом через характер радіолокаційних супутникових зображень низької роздільної здатності вони не можуть гарантувати правильну ідентифікацію, але "практично впевнені", що це крейсер.

Автори статті зазначають, що попри те, що "Москва" була застарілою морською платформою, крейсер отримав кілька оновлень, щоб підтримувати його в актуальному стані, а його наступальні можливості з ракетами Р-1000 "Вулкан", "все ще були величезними".

"Російський крейсер увійде в історію. Його потоплення вивчатиметься та описуватиметься і як окрема подія, і, ймовірно, як ключовий момент війни", – наголосили у статті.

Нагадаємо, на початку війни крейсер "Москва" разом із патрульним кораблем ЧФ РФ "Василь Биков" висунули вимогу здатися захисникам острова Зміїний. На що ті відповіли вже легендарною фразою "Русский военный корабль, иди нах..й!".

«Москва» — флагман російського Чорноморського флоту. Його побудували в місті Миколаїв ще за часів СРСР, будівництво розпочалося у 1976 році. Спочатку крейсер називався «Слава».