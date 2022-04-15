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Чиновники США сумніваються, що на борту крейсера "Москва" могли бути ядерні боєголовки

Один з високопоставлених чиновників США зазначив, що встановлення ядерної зброї на "Москві" було б дуже незвичайним.

Чиновники США сумніваються, що на борту крейсера "Москва" могли бути ядерні боєголовки
Ракетний крейсер 'Москва' Чорноморського флоту 06 квітня 2022 р
Фото: sevastopol.info

У США сумніваються, що на борту крейсера "Москва" могли бути ядерні боєголовки. Проце повідомляє CNN з посиланням на високопоставлених американських чиновників, які підтримують контакти з розвідкою США.

У матеріалі зазначається, що розвідка США спостерігає за переміщенням ядерної зброї Росією. Наразі таких переміщень не виявлено.

Крім того повідомляється, що оскільки крейсер "Москва" був обладнаний системою протиповітряної оборони, встановлення ядерної зброї на на кораблі було б дуже незвичайним. 

Нагадаємо, що раніше керівник проєкту в Інститут Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко заявив - на борту крейсера "Москва" могли бути ядерні боєголовки. 

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