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На Херсонщині голова громади склала повноваження через окупантів

Частина працівників сільради перебуває у плановій або без збереження зарплати відпустках, частина звільнилась.

На Херсонщині голова громади склала повноваження через окупантів
Фото: Сайт Тягинської ОТГ

Голова Тягинської громади, що в Херсонській області, Раїса Пономаренко, склала свої повноваження.

Про це вона повідомила на офіційній сторінці громади у Facebook.

"Шановні жителі громади! Я, голова Тягинської громади Пономаренко Р.М.,повідомляю про те, що на даний час склалися такі умови, коли я, як голова громади, не можу виконувати свої обов'язки та здійснювати повноваження, як представник українського органу місцевого самоврядування. Тому,сьогодні 15.04.2022 року, прийняла дуже складне для себе рішення - скласти свої повноваження", - написала Пономаренко.

Фото: скріншот

Членкиня виконкому Тягинської громади Ганна Кулініч у спільноті повідомила, що "у зв'язку з тим, що всі реєстри та казначейські рахунки заблоковані, що унеможливлює повноцінну роботу працівників сільської ради, частина працівників знаходиться у плановій або без збереження заробітної плати відпустках, частина - звільнилась".

Фото: тягинська громада звільнення голова працівники

За повідомленням Кулініч, вся комунікація жителів громади з усіма підрозділами ради буде здійснюватися в телефонному режимі.

Нагадаємо, в березні більшість депутатів міської ради Енергодара, який окупований російськими військами, склали свої повноваження, щоб не співпрацювати з окупантами.

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