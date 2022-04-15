За минулу добу рятувальники Сумщини виявили 57 вибухонебезпечних предметів, 28 з них знищили.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС Сумської області.

Рятувальники знайшли артилерійські снаряди, протипіхотні, сигнальні та протитанкові міни, а також запали до них, ручні, газові та димові гранати, а також 28 одиниць протитанкових авіаційних бомб, які піротехніки знищили на місці.

Керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький оприлюднив детальну інформацію про небезпечні знахідки в області:

Сумський район — два АС 30 мм, один УЗРГМ, один АС-125 мм;

Тростянецька ОТГ — одна К-51, одна ТМ-62М, одна ОЗМ-72, п’ять ПМН-4, дві ТМ-62, п’ять РС-122 і один АС-152 мм;

Тростянець — три ОГ-7В «Осколок», один АС-152 мм, одну Ф-1;

Роменський район — 28 ПТАБ-1М;

Конотопський район — одна МОН-50, дві СМ-320, один РСОП-30 мм.

Рятувальники і місцева влада наголосили - в разі виявлення підозрілих предметів не можна торкатися їх, переносити чи розбирати. Необхідно відійти на безпечну відстань (не менше 100 метрів) і зателефонувати в екстрені служби за номерами 101 та 102.

Нагадаємо, сьогодні на Житомирщині створюють тимчасові переправи та продовжують розмінування.

Минулого тижня завершили перший етап розмінування Ірпеня тут виявили авіаційні бомби, залишки “Іскандера” і касетні боєприпаси, загалом понад 3000 вибухонебезпечних предметів.

За інформацією Асоціації саперів України, на 82,5 тис.кв. км території України є вибухонебезпечні предмети, всі ці території надалі підлягають розмінуванню.