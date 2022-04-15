Сьогодні Росія завдала трьох ракетних ударів по Київській області

За словами голови ОВА, досі є небезпека повернення ударного угруповання у напрямку Києва.

Російські військові протягом 15 квітня завдали трьох ракетних ударів по Київській області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк, пише "Інтерфакс-Україна".

"Лише сьогодні було завдано трьох ракетних ударів по об'єктах у Київській області. Ми не відкидаємо можливості повторних ударів по будь-яких об'єктах, і до цього треба бути готовими", – сказав він.

Павлюк каже, що повернення в область варто "залишити на спокійніші часи".

Він наголосив що зберігається "небезпека повернення ударного угруповання у напрямку Києва, до якого ми готуємося, небезпека замінованих територій на деокупованих територіях, можливість завдання ракетних ударів противником і в Києві, і по всій Україні".

Росія "анонсувала" удари по Києву після того, як ЗСУ затопили "Москву" – флагман Чорноморського флоту. Українські оборонці вдарили по російському кораблю з "Нептуна".

Після цього окупанти вперше за 10 днів обстріляли Сумську область, ударів завдали також по Чернігівщині.