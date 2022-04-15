5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
Генштаб показав знищення колони російської техніки на Харківщині: окупантів підірвали разом із мостом
Генштаб показав знищення колони російської техніки на Харківщині: окупантів підірвали разом із мостом
ГУР Міноборони оприлюднило секретний документ окупантів із планом захоплення Києва з лівобережної частини
ГУР Міноборони оприлюднило секретний документ окупантів із планом захоплення Києва з лівобережної частини
15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот
15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ГоловнаСуспільствоВійна

Сьогодні Росія завдала трьох ракетних ударів по Київській області

За словами голови ОВА, досі є небезпека повернення ударного угруповання у напрямку Києва. 

Сьогодні Росія завдала трьох ракетних ударів по Київській області
командувач підготовки Командування Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк
Фото: mil.gov.ua

Російські військові протягом 15 квітня завдали трьох ракетних ударів по Київській області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк, пише "Інтерфакс-Україна".

"Лише сьогодні було завдано трьох ракетних ударів по об'єктах у Київській області. Ми не відкидаємо можливості повторних ударів по будь-яких об'єктах, і до цього треба бути готовими", – сказав він.

Павлюк каже, що повернення в область варто "залишити на спокійніші часи".

Він наголосив що зберігається "небезпека повернення ударного угруповання у напрямку Києва, до якого ми готуємося, небезпека замінованих територій на деокупованих територіях, можливість завдання ракетних ударів противником і в Києві, і по всій Україні".

Росія "анонсувала" удари по Києву після того, як ЗСУ затопили "Москву" – флагман Чорноморського флоту. Українські оборонці вдарили по російському кораблю з "Нептуна".

Після цього окупанти вперше за 10 днів обстріляли Сумську область, ударів завдали також по Чернігівщині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також