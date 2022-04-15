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У Росії зупиняється виробництво танків через брак коштів і комплектуючих, – ГУР Міноборони

Єдине, що лишається окупантам, – відновлювати побиту українцями техніку. 

У Росії зупиняється виробництво танків через брак коштів і комплектуючих, – ГУР Міноборони
Т-72 (ілюстративне фото)
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Російський Уралвагонзавод, який виробляє основний для РФ танк Т-72, намагається подолати спричинену санкціями кризу.

Серед проблем – збільшення відсоткових ставок за кредитами, відсутність коштів для обслуговування валютних кредитів, здорожчання цін на матеріали та комплектуючі (зокрема, броньовану сталь). Усе це значно ускладнило виробництво більшості видів військової техніки, повідомили в Головному розвідувальному управлінні Міноборони.

"Попри широко розрекламоване «імпортозаміщення», РФ не спроможна самостійно продовжувати випуск високотехнологічної зброї без постачань імпортних комплектуючих", – зазначили в ГУР.

Завод вимушений шукати розв'язання фінансових проблем, у тому числі вимагаючи стовідсоткової передплати за державними контрактами. Зупиняється виробництво нової техніки, зокрема танків Т-90 і Т-14 (Армата).

Основним напрямком роботи заводу тепер є ремонт пошкодженої у війні проти України техніки.

Нагадаємо, в березні в Генштабі заявили, що понад 20 російських підприємств, які виготовляють ракети, зупинили роботу. Це повʼязано з браком деталей, адже санкціями заборонено їх постачання в Росію.

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