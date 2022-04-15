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Направляв вогонь росіян по рідному місту: поліція затримала коригувальника із Сєвєродонецька

Чоловік відправляв представникам РФ карту з мітками військових та інфраструктурних об’єктів.

Направляв вогонь росіян по рідному місту: поліція затримала коригувальника із Сєвєродонецька
Фото: Facebook/Дар'я Касьянова

Правоохоронці затримали коригувальника вогню російських окупантів.

Про це повідомили в Національній поліції України.

За даними НПУ, 26-річний мешканець Сєвєродонецька за допомогою дрона корегував вогонь загарбників по рідному місту. 

"Саме він направив снаряди окупантів на центр надання гуманітарної допомоги, який був розташований у Льодовому палаці спорту", - зазначили в поліції.

Чоловік передавав інформацію через чат у Telegram. Сюди відправляв представникам РФ карту з мітками військових та інфраструктурних об’єктів. На карті затриманий не просто позначав місце розташування підрозділів оборони України, а й навіть позначав різноманітними мітками системи озброєння ЗСУ та інших сил захисту.

"Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ "Колабораційна діяльність". Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої", - повідомили в Нацполіції.

Нагадаємо, 11 березня поліція Харкова затримала коригувальника, який за 40 тис. грн координував обстріл міста крилатими ракетами. Раніше правоохоронці затримали ще одного зловмисника на Харківщині та в Бабиному Яру

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