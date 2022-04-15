Через обстріл Харкова постраждали дев'ять цвинтарів та Меморіал жертвам тоталітаризму.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

“Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з 20 об'єктів КП «Ритуал» було понівечено 9 цвинтарів, а також Меморіал жертв тоталітаризму в Лісопарку”, – йдеться в повідомленні.

Зруйновано адміністративні будівлі цвинтарів, пошкоджено та зруйновано надгробні споруди.

Меморіальний комплекс жертв тоталітаризму в Харкові відкрили 17 червня 2000 року.

Фото: Харківська міська рада

Фото: Харківська міська рада

На цвинтарі перепоховані останки 4 302 військовополонених поляків, з них 493 офіцери – жертви так званого українського Катинського списку. У 60 менших могилах поховані останки 2746 громадян колишнього СРСР різних національностей, які стали жертвами НКВС у 1937-1938 роках.

Фото: Харківська міська рада

Фото: Харківська міська рада

Фото: Харківська міська рада

Нагадаємо, Управління СБУ в Харківській області розслідує обстріл Немишлянського району Харкова 13 квітня. Унаслідок ворожого вогню загинули троє людей, ще четверо поранені.