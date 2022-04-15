Зеленський: головною мішенню російської агресії став Донбас, саме його вона хоче знищити в першу чергу

Руйнують так, ніби хочуть, щоб від них залишилося тільки каміння і щоб там не залишилося людей взагалі...

Президент Володимир Зеленський наголосив, що за 50 днів війни, яку розв’язала Росія, стала очевидним, що головною мішенню російської агресії стали території Донецької та Луганської областей.

Про це він заявив у відеозверненні проти ночі 15 квітня.

"Саме Донбас для Росії — це головна мішень, саме Донбас Росія хоче знищити в першу чергу. Саме Луганську і Донецьку області російські війська руйнують так, ніби хочуть, щоб від них залишилося тільки каміння і щоб там не залишилося людей взагалі..."Вони руйнують міста і села Донбасу. Спалюють все, що витримало вісім років тієї війни", - сказав він.

Ще однією з цілей РФ став Харків.

"Гордий і охайний Харків 80 років не бачив таких знущань, які зараз принесла йому Росія. Для чого його руйнувати? Чого можна досягти спаленням Харкова? Що саме може дати Росії руйнування на Салтівці чи на Плрщі Свободи?", - додав президент.