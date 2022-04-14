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Данілов розповів про українську ракетну програму та ключові проєкти - "Вільху" й "Нептуна"

"Без волі Президента Зеленського ми б не мали зброї, яка може передати "палке" вітання рашистам, і не тільки "російському військовому кораблю".

Данілов розповів про українську ракетну програму та ключові проєкти - "Вільху" й "Нептуна"
Фото: Скріншот відео

Секретар РНБО України Олексій Данілов розповів про ситуацію з державною ракетною програмою, а також ключові проєкти "Вільху" та "Нептуна".

У своєму Facebook Данілов написав, що українська ракетна програма "не зупинялася жодного дня. Бо дехто робить вигляд, що після 2019 року "все пропало", і це - абсолютна брехня".

"З огляду на відомі "московські флагманські" події просто необхідно сказати кілька слів про нашу ракетну програму, оскільки виявилось аж занадто багато причетних до "Вільхи" та "Нептунів" із минулого, і замало правди про сучасність. А правда полягає в тому, що без волі Президента Зеленського ми б не мали зброї, яка може передати «палке» вітання рашистам, і не тільки "російському військовому кораблю", - підкреслив Секретар РНБО.

Данілов розповів, що ще на початку липня 2019-го Зеленський розпорядився розробити Програму ракетно-реактивного озброєння на період до 2030 року. У цей період завершили проведення дослідних робіт за ключовими проєктами "Вільха» та «Нептун". 

"Була збільшена дальність їх застосування, і "Вільхи" та "Нептуни" були прийняті на озброєння. Було сформовано єдину модель кооперації виробників цих проєктів та розгорнуто створення додаткових виробничих потужностей", - зазначив Данілов.

Він додав, що протягом 2019 і 2020 років КБ "Луч" на полігоні в Одеській області провело успішні ракетні випробування модернізованої реактивної системи "Вільха-М" зі збільшеною дальністю ураження.

У квітні 2020 року на полігоні "Алібей" випробували комплекс крилатих ракет наземного базування - відомий нині "Нептун". У результаті всі надводні мішені були уражені, зазначив Данілов.

"У грудні 2021 року ДККБ "Луч" провело вогневі випробування універсальної зенітної ракети РК-10, яка має розміщуватися на наземних, морських та повітряних платформах", - додав секретар РНБО.

Рада нацбезпеки і оборони торік у серпні ухвалила рішення щодо розвитку ракетного озброєння до 2031 року. Витрати на цю програму мають скласти понад 200 млрд грн.

Нагадаємо, ударами протикорабельних крилатих ракет "Нептун" було уражено 13 квітня російський ракетний крейсер "Москва".

В березні 2021 року стало відомо, що Військово-морські сили Збройних сил України отримали дослідні зразки берегового мобільного ракетного комплексу з протикорабельними ракетами РК-360МЦ "Нептун".

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