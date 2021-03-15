Фото: mil.gov.ua

Військово-морські сили Збройних сил України в понеділок, 15 березня, отримали дослідні зразки берегового мобільного ракетного комплексу з протикорабельними ракетами РК-360МЦ "Нептун".

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Комплекси виготовлені в рамках державного контракту між Міноборони та Київським конструкторським бюро "Луч". Під них вже сформовано відповідний підрозділ у складі ВМС.

Міністр оборони Андрій Таран назвав "Нептун" озброєнням нового покоління, яке збільшить стримуючий потенціал та підвищить вплив України на морі. "Наше домашнє завдання — замкнути «Нептуни», ракетні і патрульні катери, корвети в єдину систему оборони, яка зможе дати відсіч противнику з моря", - сказав міністр.

Фото: mil.gov.ua

Нагадаємо, що контракт на постачання берегового комплексу РК-360 МЦ "Нептун" було підписано в грудні 2020 року. Згідно з контрактом, Збройні сили мали отримати уніфіковані пускові установки, транспортні та транспортно-заряджаючі машини, а також рухомий командний пункт, де зосереджується вся інформація, необхідна для роботи комплексу.

"Нептун" оснащений крилатими ракетами Р-360, які здатні вражати надводні та надземні цілі на відстані понад 300 км. Ракета має стартовий та маршовий (основний) двигуни. Перший є модифікованим твердопаливним стартовим прискорювачем від зенітної ракети С-125. Основний турбореактивний двигун МС-400 вироблено компанією "Мотор Січ".

Голівку самонаведення для ракети, що має надвисокі кути огляду та здатна визначити та захопити ціль на відстані до 50 км, розробило українське науково-виробниче підприємство "Радіонікс" у партнерстві з Державною акціонерною холдинговою компанією "Артем".