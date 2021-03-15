Порошенко вимагає створення ТСК по атиковідній політиці, "вагнерівцях" та справі Шеремета

Зібрано вже 70 підписів для винесення цього питання на позачерговому засіданні.

«Європейська Солідарність» вимагає негайно створити ТСК з розслідування проваленої антиковідної політики влади, «вагнергейту», а також «справи Шеремета» і політичних переслідувань. Про це заявив лідер партії Петро Порошенко під час погоджувальної ради.

Він зауважив, що триває збір підписів щодо позачергового засідання по «вагнергейту», але керівництво парламенту може внести це питання у порядок денний поточного сесійного тижня.

«Я хочу подякувати фракції «Голос», яка в повному складі дала свої підписи. Я хочу подякувати «Батьківщині», яка дала достатню кількість голосів, і будуть надані додаткові підписи. У нас, виявляється, всі фракції дали підписи своїх представників. І сьогодні їх зібрано вже майже 70», – говорить Петро Порошенко.

«Коли ви робите зміни в порядку денному, поставте позицію «Вагнера» і розгляньте. У нас три позиції ТСК, на яких ми наполягаємо. Перше – це «Вагнер», друге – це розслідування «справи Шеремета» і переслідування політичних бранців, і третє – це ТСК по пандемії», – говорить Порошенко.

Він наголосив, що ТСК – це парламентський інструмент опозиції, тоді як у влади є інші важелі, зокрема система правоохоронних органів. «ТСК – це інструмент опозиції, а влада, якщо хтось вчинив злочин, – будь ласка, робіть розслідування», – говорить Петро Порошенко.