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Порошенко привітав добровольців: "Вони стали першим надійним щитом у війні з Росією"

14 березня 2014 року сотні Самооборони Майдану відправилися на тренувальну базу у Нові Петрівці, а згодом — на фронт.

Порошенко привітав добровольців: "Вони стали першим надійним щитом у війні з Росією"
Фото: Макс Требухов

Експрезидент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав учасників добровольчих формувань з Днем українського добровольця. Він нагадав, що 14 березня 2014 року сотні Самооборони Майдану відправилися на тренувальну базу у Нові Петрівці, що під Києвом, а згодом — на фронт.

"Потім до них приєдналися й інші. Вчителі, лікарі, підприємці, юристи, студенти з усіх куточків нашої країни не мали військової підготовки, але мали Україну в серці і бажання захистити її. Безстрашні, мужні, сильні та відважні добровольці стали першим надійним щитом у війні з російським агресором. Низькій уклін і щира подяка кожному чоловіку та кожній жінці, що боронили Україну тоді і захищають українську землю зараз. Вічна пам’ять полеглим. Честь і слава живим", - написав Порошенко.

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