"Слуга народу" поступово очищується від засланих козачків, – Зеленський

"Ми поступово очищуємо команду від засланих козачків, як кажуть, та випадкових людей, є й такі".

Партія "Слуга народу" поступово очищується від засланих козачків та випадкових людей.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на з'їзді політичної сили 13 березня, пише Укрінформ.

"Ми поступово очищуємо команду від засланих козачків, як кажуть, та випадкових людей, є й такі. І ми готові рухатись далі. Якщо в цьому залі є ті, хто готовий опустити руки або досі не зрозумів різницю між справжньою думкою народу і своєю Фейсбук-бульбашкою або ґвалтом деяких журналістів, активістів, анонімних телеграм-каналів про "все пропало", краще, будь ласка, встаньте і підіть зараз", – сказав Зеленський.

Він додав, що вірить, що таких людей немає, "а значить у нас усе вдасться".

Нагадаємо, у Києві проходить з'їзд політичної партії "Слуга народу".

У ньому, зокрема, беруть участь президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, перший заступник спікера ВР Руслан Стефанчук, народні депутати, депутати місцевих рад від СН, делегати від кожної з областей.