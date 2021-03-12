Син Ахметова купив віллу у Швейцарії за 2 млрд гривень, - Лещенко
Син Ахметова купив віллу у Швейцарії за 2 млрд гривень, - Лещенко
СБУ викрила оборудку з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів через АЗС Glusco
СБУ викрила оборудку з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів через АЗС Glusco
Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв приїхав в Україну
Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв приїхав в Україну
ОАСК незаконно передав у приватне користування одне з найбільших родовищ літієвих руд
ОАСК незаконно передав у приватне користування одне з найбільших родовищ літієвих руд
Данія, Норвегія та Ісландія призупиняють щеплення вакциною AstraZeneca (оновлено)
Данія, Норвегія та Ісландія призупиняють щеплення вакциною AstraZeneca (оновлено)
Как Украина формирует антироссийскую коалицию в ООН
Как Украина формирует антироссийскую коалицию в ООН
Вантажне судно з українським екіпажем затонуло біля Румунії, МЗС оприлюднило список врятованих (оновлено)
Вантажне судно з українським екіпажем затонуло біля Румунії, МЗС оприлюднило список врятованих (оновлено)
СБУ перевірить депутатів, які голосували за "Харківські угоди"
СБУ перевірить депутатів, які голосували за "Харківські угоди"
Силовики проводять масштабну спецоперацію на об'єктах Glusco, - ЗМІ
Силовики проводять масштабну спецоперацію на об'єктах Glusco, - ЗМІ
ГоловнаПолітика

Настав час посилити ефективність спільних зусиль для деокупації Криму, - Кулеба

"Не слід допускати, щоб події 2014 року повторилися".

Настав час посилити ефективність спільних зусиль для деокупації Криму, - Кулеба
Фото: EPA/UPG

Географія учасників та співорганізаторів зустрічі членів Ради Безпеки ООН щодо Криму за "формулою Аррії" розширюється, і це явний знак того, що зростає увага держав-членів ООН до наслідків тимчасової окупації Криму. Тепер настав час посилити ефективність наших спільних зусиль для досягнення деокупації Криму.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на зустрічі. LB.ua отримав повний текст промови.

"З одного боку, приємно бачити, як дедалі більше країн поділяють наші занепокоєння. З іншого, – справді шкода, що постійне погіршення ситуації в Криму вимагає такого рівня уваги", - зазначив голова українського МЗС.

Він наголосив, що збройна агресія Росії проти України спричинила серйозну кризу у міжнародній політиці та підірвала авторитет міжнародних організацій.

"Вона також акцентувала, що ми, держави-члени ООН, повинні залишатися пильними, готовими та єдиними. Не слід допускати, щоб події 2014 року повторилися. Ми ніколи більше не повинні бути здивовані думкою, що в сучасному світі такі грубі порушення міжнародного права та прав людини неможливі. Ці порушення можливі та реальні. Настав час посилити ефективність наших спільних зусиль для досягнення деокупації Криму", - додав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, на початку червня Дмитро Кулеба оголосив, що Україна має намір створити міжнародну платформу для обговорення з партнерами деокупації Криму. На думку глави МЗС, Україна повинна вирішувати кілька тактичних і одне стратегічне завдання.

Установчий саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також