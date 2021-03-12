Настав час посилити ефективність спільних зусиль для деокупації Криму, - Кулеба

"Не слід допускати, щоб події 2014 року повторилися".

Географія учасників та співорганізаторів зустрічі членів Ради Безпеки ООН щодо Криму за "формулою Аррії" розширюється, і це явний знак того, що зростає увага держав-членів ООН до наслідків тимчасової окупації Криму. Тепер настав час посилити ефективність наших спільних зусиль для досягнення деокупації Криму.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на зустрічі. LB.ua отримав повний текст промови.

"З одного боку, приємно бачити, як дедалі більше країн поділяють наші занепокоєння. З іншого, – справді шкода, що постійне погіршення ситуації в Криму вимагає такого рівня уваги", - зазначив голова українського МЗС.

Він наголосив, що збройна агресія Росії проти України спричинила серйозну кризу у міжнародній політиці та підірвала авторитет міжнародних організацій.

"Вона також акцентувала, що ми, держави-члени ООН, повинні залишатися пильними, готовими та єдиними. Не слід допускати, щоб події 2014 року повторилися. Ми ніколи більше не повинні бути здивовані думкою, що в сучасному світі такі грубі порушення міжнародного права та прав людини неможливі. Ці порушення можливі та реальні. Настав час посилити ефективність наших спільних зусиль для досягнення деокупації Криму", - додав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, на початку червня Дмитро Кулеба оголосив, що Україна має намір створити міжнародну платформу для обговорення з партнерами деокупації Криму. На думку глави МЗС, Україна повинна вирішувати кілька тактичних і одне стратегічне завдання.

Установчий саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року.