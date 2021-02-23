Україна скликає у березні зустріч членів Радбезу ООН за формулою "Аррії" щодо Криму

У березні Україна у співпраці з партнерами з кола членів Ради безпеки ООН організує засідання за "формулою Аррії", присвячене ситуації в Криму.

Про це в ексклюзивному коментарі LB.ua повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Він додав, що нині вже готова концепція цього заходу.

"Подібне засідання за "формулою Аррії" можуть скликати тільки за ініціативи члена Ради безпеки ООН. У нас уже є така країна-ініціатор, яка погодилася провести спільно з нами цей захід. Концепцію цього засідання ми вже узгодили", - сказав Кислиця.

Разом з тим, як відзначає дипломат, Росія спробує влаштувати провокації під час даної зустрічі.

"Росіяни, як завжди, спробують засунути туди так званих представників Криму. Однак ми подібне вже проходили в минулому році. До цього ми готові",- зазначив він.

Зустрічі, що проводяться "за формулою Аррії", не вважаються офіційними заходами Ради Безпеки ООН, але вони надають можливість у неформальній обстановці вислухати очевидців тих чи інших подій.

Нагадаємо, сьогоні відбулось засідання Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй щодо ситуації на окупованих Росією територіях, скликане за ініціативою України. Українська сторона, серед іншого, порушила питання щодо організованого незаконно РФ форуму "Русский Донбасс", а також незаконних обшуків в помешканнях українських громадян в окупованому Криму.