У Китаї знайшли велике нафтогазове родовище

Китайська національна офшорна нафтова корпорація (CNOOC) повідомила, що виявила в Бохайській затоці нове родовище з геологічними запасами не менше 100 млн тонн у нафтовому еквіваленті.

Про це повідомляє державне інформагентство Сіньхуа.

Родовище "Бочжун 13-2" розташоване в центральній частині Бохайської затоки, у 140 км від міста центрального підпорядкування Тяньцзінь, Північний Китай.

Розвідувальна свердловина, пробурена на глибину близько 5223 м, натрапила на продуктивний нафтогазовий пласт товщиною 346 м. За оцінками CNOOC, середньодобовий обсяг видобутку нафти і газу зі свердловини становить відповідно 300 тонн і 150 тис куб. м.

У корпорації заявили, що відкриття родовища "Бочжун 13-2" є великим проривом в розвідувальних роботах в акваторії Бохайської затоки.