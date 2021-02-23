​У Росії припинено транзит газу в Казахстан через вибух на трубопроводі

Газопостачання споживачів відбувається з балона на газопроводі Оренбург-Новопсков.

У Іленському районі Оренбурзької області Росії стався вибух на магістральному газопроводі "Союз". В результаті припинено транзит газу в Казахстан.

Про це повідомляє ТАСС.

На місце виїхали рятувальники, регіональні служби, фахівці мінприроди області, газовики, екологи. Зараз йде мобілізація сил для ліквідації аварії.

Газопостачання споживачів відбувається з балона на газопроводі Оренбург-Новопсков.

"О 08:49 персоналом [магістрального газопроводу Оренбург - Новопсков] відключено ділянку газопроводу від нульового до 123 одного кілометра магістрального газопроводу "Союз"... Припинено транзит газу через ГВС "Олексіївка" на територію Республіки Казахстан. Газопостачання споживачів здійснюється з балона газопроводу Оренбург - Новопсков", - йдеться в повідомленні.

За даними Міненерго РФ, зараз відбувається вигоряння газу на пошкодженій ділянці.

Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, 9 січня, у Лубенському районі Полтавської області України між селами Новаки, Калайдинці та Єнківці відбулася розгерметизація газопроводу, у результаті сталася пожежа.