В ЄС погодили нові санкції проти Росії через арешт Навального

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу погодили введення нових санкцій щодо Росії за кримінальне переслідування опозиціонера Олексія Навального.

На засіданні Ради ЄС у понеділок, 22 лютого, досягнуто принципового рішення про штрафні заходи, передає Reuters.

За даними співрозмовника агентства, під санкції підпадуть глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, голова ФСВП Олександр Калашников, командувач Росгвардії Віктор Золотов і генеральний прокурор Ігор Краснов.

Зазначеним особам буде заборонений в'їзд в ЄС. Їхні активи в банках Євросоюзу будуть заморожені.

На засіданні міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас висловився за введення нових санкцій щодо Росії після двох рішень російських судів щодо опозиційного політика Олексія Навального, передає DW.

"Вже після отруєння Навального ми дали чітко зрозуміти, що не будемо миритися з порушенням міжнародного права, і ввели санкції", - заявив він.

Запровадження санкцій проти Росії у зв'язку зі справою Олексія Навального стане першим застосуванням Європейським Союзом затвердженого в грудні 2020 року нового санкційного режиму за грубі порушення прав людини в усьому світі.

Нагадаємо, Навального визнали винним у наклепі на ветерана Другої світової війни Ігната Артеменка, який знімався в ролику із закликами підтримати поправки до Конституції Росії.

Окрім того, Московський міський суд Росії залишив у силі рішення Симоновського суду Москви відправити Навального в колонію загального режиму. Йому скоротили термін перебування у колонії на півтора місяці.