Тихановська визнала, що опозиція в Білорусі "втратила вулиці"

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська визнала, що в країні зменшилась вулична активність мітингувальників, які намагаються протистояти режиму.

Про це вона розповіла в інтерв'ю швейцарській газеті Le Temps.

"Я повинна визнати, що ми втратили вулиці, у нас немає можливості боротися з насильством режиму проти протестувальників - у них є зброя, у них є сила, тому так, наразі здається, що ми програли", - сказала Тихановська.

Водночас, вона висловила сподівання, що весною акції протесту відновляться.

"Наша стратегія - краще організуватися, щоб забезпечити постійний тиск на режим до тих пір, поки люди не будуть знову готові вийти на вулиці, можливо, навесні", - додала Тихановська.

В інтерв'ю газеті "The Sunday Times" опозиціонерка назвала "насмішкою" санкції, які Євросоюз ввів проти режиму Олександра Лукашенка. Вона вважає, що обмежень занадто мало.

"Під санкціями перебувають лише 90 людей. Це насмішка, і режим Лукашенка сміється", - сказала Тихановська.

Водночас, вона відзначила те, що міжнародна спільнота не визнавала Лукашенко законним президентом Білорусі.

Нагадаємо, раніше Тихановська провела онлайн-зустріч з депутатами Верховної Ради України. Вона зазначила, що білорусам "стало простіше зрозуміти українців, оскільки колишній президент теж програв вибори, але незаконно утримує владу".

Тихановська також неодноразово заявляла, що якщо Лукашенко піде з посади мирно, йому нададуть гарантії особистої безпеки. Однак дії влади та силовиків проти мирних протестувальників не ставали м'якшими.

У листопаді 2020 року вона анонсувала Народний трибунал та амністію за захоплення Лукашенка.

Лукашенко назвав умовами відходу свого від влади припинення протестів та недоторканність його прихильників.