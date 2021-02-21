Александр Корниенко: "Конфетно-букетный период с избирателем закончился. Теперь это этап сожительства"
Александр Корниенко: "Конфетно-букетный период с избирателем закончился. Теперь это этап сожительства"
До санкційного списку РНБО потрапили магазини "Спортмайстер" - їм заборонено торгувати
До санкційного списку РНБО потрапили магазини "Спортмайстер" - їм заборонено торгувати
Возвратившийся Байден, Макрон и автономия Европы, Меркель и Донбасс, Гейтс и вакцина – главное из Мюнхенской конференции
Возвратившийся Байден, Макрон и автономия Европы, Меркель и Донбасс, Гейтс и вакцина – главное из Мюнхенской конференции
Санкції проти Медведчука навряд чи зупинять обвал рейтингу Зеленського, – Медведєв
Санкції проти Медведчука навряд чи зупинять обвал рейтингу Зеленського, – Медведєв
Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
"Газпром" різко знизив транзит газу через Україну
"Газпром" різко знизив транзит газу через Україну
Марсохід Perseverance передав перші фото поверхні Марсу у високій якості
Марсохід Perseverance передав перші фото поверхні Марсу у високій якості
Данілов анонсував нові санкції щодо депутатів
Данілов анонсував нові санкції щодо депутатів
Стало відомо, кому віддадуть майно, яке забрали у Медведчука
Стало відомо, кому віддадуть майно, яке забрали у Медведчука
ГоловнаСвіт

Росія просить Німеччину видати терміновий дозвіл на будівництво “Північного потоку-2”

Довжина ділянки газопроводу у виключній економічній зоні Німеччини, яка потребує проведення будівельних робіт, становить 16,5 кілометра.

Росія просить Німеччину видати терміновий дозвіл на будівництво “Північного потоку-2”
Російське трубоукладальне судно ‘Академік Черский’ в порту Мукран, Німеччина, 11 вересня 2020.
Фото: EPA/UPG

Компанія Nord Stream 2 - оператор газопроводу "Північний потік-2" - подала заявку до Федерального морського та гідрографічного агентства (BSH) на отримання термінового дозволу на будівництво у водах Німеччини. 

Про це повідомляє Die Welt.

Речниця BSH підтвердила отримання запиту, однак не повідомила, скільки часу потрібно для ухвалення рішення. 

Довжина ділянки газопроводу у виключній економічній зоні Німеччини, яка потребує проведення будівельних робіт, становить 16,5 кілометра.

У Nord Stream 2 уточнили, що запит був направлений минулого місяця після скарги німецьких природоохоронних організацій. Ті оскаржують дозвіл на будівництво газопроводу, виданий 15 січня.

100% акцій Nord Stream 2 належать російському ”Газпрому”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також