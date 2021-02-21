Росія просить Німеччину видати терміновий дозвіл на будівництво “Північного потоку-2”

Довжина ділянки газопроводу у виключній економічній зоні Німеччини, яка потребує проведення будівельних робіт, становить 16,5 кілометра.

Компанія Nord Stream 2 - оператор газопроводу "Північний потік-2" - подала заявку до Федерального морського та гідрографічного агентства (BSH) на отримання термінового дозволу на будівництво у водах Німеччини.

Про це повідомляє Die Welt.

Речниця BSH підтвердила отримання запиту, однак не повідомила, скільки часу потрібно для ухвалення рішення.

Довжина ділянки газопроводу у виключній економічній зоні Німеччини, яка потребує проведення будівельних робіт, становить 16,5 кілометра.

У Nord Stream 2 уточнили, що запит був направлений минулого місяця після скарги німецьких природоохоронних організацій. Ті оскаржують дозвіл на будівництво газопроводу, виданий 15 січня.

100% акцій Nord Stream 2 належать російському ”Газпрому”.