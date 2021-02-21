В Ізраїлі підтвердили ефективність вакцини Pfizer у стримуванні поширення ковіду

Ізраїль, з найбільшим відсотком щепленого від ковіду населення, підтвердив ефективність вакцини Pfizer.

Про це пише rus.azattyq.org з посиланням на Der Spiegel.

“Ефективність вакцини від COVID-19 корпорацій Pfizer і BioNTech в Ізраїлі, де на цей момент від коронавірусу щеплено найбільший відсоток населення в світі, перевищила 95%. Такі дані опублікувало міністерство охорони здоров'я Ізраїлю”, – йдеться у повідомленні.

Це означає, що серед людей, які отримали дві дози вакцини, кількість хворих ковіду на 95% менша, ніж серед нещепленого населення. Щодо важкої форми інфекції і летального результату, то цей показник досягає 99%.

Дослідження також показало, що вакцина ефективна не тільки для захисту від інфекції, але й запобігає її поширенню: у 89,4% випадків вакциновані не передають вірус іншим людям.

В Ізраїлі половина населення отримала хоча б одну дозу вакцини, а 30% (близько 2,9 мільйонів осіб) – дві дози. Вакцинація поки не проходить серед дітей.

Влада дала завдання вакцинувати все доросле населення до кінця березня.

З початком кампанії з масової вакцинації кількість нових випадків інфекції та смертей від неї в Ізраїлі почала знижуватися. У середині січня в країні було близько 80 тисяч активних випадків хвороби, зараз їх менше 50 тисяч.

Влада країни почали поступово послаблювати карантинні заходи. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив хоче дозволити вакцинованим відвідувати ресторани, культурні заходи, а також виїжджати за кордон.

Нагадаємо, американська фармацевтична компанія Pfizer Inc заявила про наміри подвоїти обсяги виробництва антиковідної вакцини протягом найближчих тижнів.

Pfizer стала третім засобом від коронавірусу, поданим на реєстрацію в Україні.