Ватикан складає повний опис своєї нерухомості в Італії

Фото: news.yahoo.com

Управління майном Апостольського Престолу складає повний опис італійських володінь Ватикану, який можливо буде сформований до весни.

Про це пише news.yahoo.com.

Вартість нерухомості у Парижі оцінюється у 595,5 млн євро (722,1 мільйона доларів). Ватикан має 737 об'єктів нерухомості у французькій столиці: у центрі, навколо бульвару Сен-Мішель, Одеон чи Єлисейських полів.

У Лондоні площа 27 об'єктів становить 4,6 тис. квадратних метрів вартістю приблизно 108,5 млн євро (131,4 млн доларів). Вони розташовані на площі Сент-Джеймс, Кенсінгтон та Нью-Бонд-стріт.

У Швейцарії, зокрема в Женеві та Лозанні, налічується 140 об'єктів. Їхня площалоща – 16 тис. квадратних метрів, а вартість – понад 91 мільйон євро (110 мільйонів доларів).

В Італії Управління керує орендою 2,4 тис. квартир та 600 офісів та магазинів. Це принесло Ватикану 99 мільйонів євро (119,9 мільйона доларів) у 2019 році.

“Близько 15% продається на відкритому ринку, 30% за субсидованими ставками, особливо для співробітників і пенсіонерів, а інші зайняті установами Ватикану або безкоштовно надаються школам або університетам”, – йдеться у повідомленні.

Додамо, церковне відомство, яке відповідає за місіонерську роботу Церкви, керує ще сотнями квартир, які попередньо залучають 3-4 мільярди євро (3,6-4,8 мільярда доларів).

За централізацію активів Ватикану відповідає Єпископ Нунціо Галантіно, який наполягає на тому, що Святий Престол далекий від меркантильності і нещодавно виділив власність для благодійництва. Він зазначив, що одна з розкішних будівель на одному з найпопулярніших пагорбів Риму використовується для навчання духовенства.

Загалом Галантіно має на меті підвищення “ефективності” майнових активів Ватикану, адже деякі квартири просто стоять порожні, а інші знищені після багатьох років експлуатації.

Галантіно також поскаржився, що йому вже набридли "сенсаційні" історії журналістів про багатства папства. “Коли люди говорять, що більшість нерухомості в Римі належить Католицькій Церкві та Ватикану, це просто неправда", – сказав він.

Проте масштаби нерухомості, яка перебуває у власності Ватикана, все ще привертають увагу людей.