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Зеленський підписав укази про продовження санкцій щодо Малі та Ємену

РНБО погодила продовження обмежувальних заходів на засіданні 19 лютого. 

Зеленський підписав укази про продовження санкцій щодо Малі та Ємену
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав укази про продовження санкцій щодо Малі та Ємену. Кабмін схвалив це ще у січні, а РНБО погодила санкції на засіданні 19 лютого.

Укази розміщені на сайті Офісу президента. 

Стосовно Ємена санкцій подовжено до 26 лютого цього року, щодо Малі - до 31 серпня. Обмежувальні заходи забороняють в’їзд в Україну або транзит її територією особам, визначеним Комітетом Ради безпеки ООН. 

У випадку з Малі ці особи причетні до військового конфлікту, а до "єменського списку" потрапили посадовці, що перешкоджають мирному процесу в країні. 

Нагадаємо, що обмежувальні заходи щодо людей з Малі були введені в Україні на виконання рішення Радбезу ООН в 2014 році, а щодо Ємену - у 2017.

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