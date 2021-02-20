Президент Володимир Зеленський підписав укази про продовження санкцій щодо Малі та Ємену. Кабмін схвалив це ще у січні, а РНБО погодила санкції на засіданні 19 лютого.

Укази розміщені на сайті Офісу президента.

Стосовно Ємена санкцій подовжено до 26 лютого цього року, щодо Малі - до 31 серпня. Обмежувальні заходи забороняють в’їзд в Україну або транзит її територією особам, визначеним Комітетом Ради безпеки ООН.

У випадку з Малі ці особи причетні до військового конфлікту, а до "єменського списку" потрапили посадовці, що перешкоджають мирному процесу в країні.

Нагадаємо, що обмежувальні заходи щодо людей з Малі були введені в Україні на виконання рішення Радбезу ООН в 2014 році, а щодо Ємену - у 2017.