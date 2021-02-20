РНБО ввела санкції проти Медведчука та пов'язаних із ним компаній
РНБО ввела санкції проти Медведчука та пов'язаних із ним компаній
Александр Корниенко: "Конфетно-букетный период с избирателем закончился. Теперь это этап сожительства"
Александр Корниенко: "Конфетно-букетный период с избирателем закончился. Теперь это этап сожительства"
Міноборони анонсувало контракт на ракетний комплекс "Сапсан"
Міноборони анонсувало контракт на ракетний комплекс "Сапсан"
Росіянин напав із ножем на українського прикордонника в генконсульстві в Санкт-Петербурзі
Росіянин напав із ножем на українського прикордонника в генконсульстві в Санкт-Петербурзі
Данілов анонсував нові санкції щодо депутатів
Данілов анонсував нові санкції щодо депутатів
"Газпром" різко знизив транзит газу через Україну
"Газпром" різко знизив транзит газу через Україну
США не наважилися на санкції проти німецьких учасників Nord Stream 2
США не наважилися на санкції проти німецьких учасників Nord Stream 2
Марсохід Perseverance передав перші фото поверхні Марсу у високій якості
Марсохід Perseverance передав перші фото поверхні Марсу у високій якості
У Києві водій вбив пішохода під час бійки на дорозі (оновлено)
У Києві водій вбив пішохода під час бійки на дорозі (оновлено)
ГоловнаПолітика

Медведчук про санкції: "Зеленський перейшов останні моральні межі, вдаривши по дружині"

У влади немає жодних доказів щодо його винуватості, заявив політик.

Медведчук про санкції: "Зеленський перейшов останні моральні межі, вдаривши по дружині"
Фото: 112

Політик Віктор Медведчук прокоментував введення Україною санкцій щодо нього та його дружини Оксани.

Як пише bbc.com, за його словами, у влади немає жодних доказів щодо його винуватості і, запровадивши санкції, вона пішла шляхом встановлення диктатури та спроби розправитися з опозицією, яку до парламенту законно обрав український народ.

"Зеленський перейшов останні моральні межі, вдаривши по найдорожчому – моїй улюбленій дружині Оксані Марченко. Радники Зеленського очікували, що я злякаюся? Вони дійсно думають, що я зраджу своїм принципам, своїй країні і втечу? Дарма. Не дочекаються. Боротьба триватиме", – заявив він.

На думку Медведчука, якби у влади були реальні докази щодо нібито його участі у незаконних схемах та намаганні нажитися на збройному конфлікті, його уже давно притягнули б до відповідальності, але таких доказів немає.

"Уся кампанія, розгорнута проти мене, моєї родини та моїх соратників по партії свідчить лише про одне – я не з ними, я не такий, як вони, вони мене не розуміють і саме тому відчувають в мені загрозу. І правильно відчувають. Моя діяльність присвячена становленню нової України - України майбутнього, вільної від зовнішнього управління", – зазначив Медведчук.

Нагадаємо, у п'ятницю, 19 лютого, Рада національної безпеки та оборони включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму. Загалом санкції запроваджено щодо 8 осіб та 19 компаній, зокрема - п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ - Москва. Санкції також застосовані до компаній, що обслуговують ці літаки.

Раніше, 2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Медведчуком і депутатом Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.

Cекретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що на наступному засіданні РНБО буде винесене питання про запровадження нових санкцій, зокрема щодо українських депутатів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також