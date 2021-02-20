Медведчук про санкції: "Зеленський перейшов останні моральні межі, вдаривши по дружині"

Політик Віктор Медведчук прокоментував введення Україною санкцій щодо нього та його дружини Оксани.

Як пише bbc.com, за його словами, у влади немає жодних доказів щодо його винуватості і, запровадивши санкції, вона пішла шляхом встановлення диктатури та спроби розправитися з опозицією, яку до парламенту законно обрав український народ.

"Зеленський перейшов останні моральні межі, вдаривши по найдорожчому – моїй улюбленій дружині Оксані Марченко. Радники Зеленського очікували, що я злякаюся? Вони дійсно думають, що я зраджу своїм принципам, своїй країні і втечу? Дарма. Не дочекаються. Боротьба триватиме", – заявив він.

На думку Медведчука, якби у влади були реальні докази щодо нібито його участі у незаконних схемах та намаганні нажитися на збройному конфлікті, його уже давно притягнули б до відповідальності, але таких доказів немає.

"Уся кампанія, розгорнута проти мене, моєї родини та моїх соратників по партії свідчить лише про одне – я не з ними, я не такий, як вони, вони мене не розуміють і саме тому відчувають в мені загрозу. І правильно відчувають. Моя діяльність присвячена становленню нової України - України майбутнього, вільної від зовнішнього управління", – зазначив Медведчук.

Нагадаємо, у п'ятницю, 19 лютого, Рада національної безпеки та оборони включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму. Загалом санкції запроваджено щодо 8 осіб та 19 компаній, зокрема - п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ - Москва. Санкції також застосовані до компаній, що обслуговують ці літаки.

Раніше, 2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Медведчуком і депутатом Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.

Cекретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що на наступному засіданні РНБО буде винесене питання про запровадження нових санкцій, зокрема щодо українських депутатів.