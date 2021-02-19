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Зеленський підписав указ про проведення конкурсу з добору сіддів ЄСПЛ від України

МЗС має забезпечити тестування учасників щодо визначення рівня володіння ними офіційними мовами Ради Європи.

Зеленський підписав указ про проведення конкурсу з добору сіддів ЄСПЛ від України
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав Указ "Про конкурс із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України".

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Згідно з указом, конкурсна комісія повинна розмістити у двотижневий строк оголошення про проведення відповідного конкурсу та забезпечити його проведення. Комісія формується з фахівців у галузі міжнародного права, які мають високу кваліфікацію і значний досвід роботи в цій галузі.

Міністерство закордонних справ має забезпечити тестування учасників конкурсу щодо визначення рівня володіння ними офіційними мовами Ради Європи.

Зазначається, що кандидатом від України може бути громадянин України з високими моральними якостями, який має вищу юридичну освіту не нижче ступеня магістра (або прирівняну до неї вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста). Кандидат також повинен мати досвід роботи у сфері права та/або стаж наукової чи науково-педагогічної діяльності у цій сфері або в галузі захисту прав людини і основоположних свобод не менше 10 років. Необхідно ґрунтовно знати положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, протоколи до неї та практику ЄСПЛ, а також вільно володіти однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою).

Кандидатом не може бути особа, яка на момент подання документів для участі в конкурсі досягла 65 років; визнана судом недієздатною; має хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків судді; має непогашену судимість або піддавалася протягом останнього року адміністративному стягненню за пов'язане з корупцією правопорушення.

Конкурсна комісія розміщує оголошення про проведення конкурсу в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації і на веб-сайті офіційного інтернет-представництва президента України.

Конкурс передбачатиме тестування для визначення рівня володіння офіційними мовами Ради Європи, проведення співбесіди та відбір кандидатів.

Нагадаємо, раніше глава української делегації ВРУ у ПАРЄ - представниця "Слуги народу" Марія Мезенцева заявила, що Україна сподівається на перезавантаження відносин із ЄСПЛ.

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