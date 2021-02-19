РНБО ввела санкції проти Медведчука та пов'язаних із ним компаній

Зокрема, санкції введено щодо п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ - Москва.

Рада національної безпеки та оборони включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму.

Про це повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

Загалом, за його словами, санкції запроваджено щодо 8 осіб та 19 компаній, зокрема - п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ - Москва. Санкції також застосовані до компаній, що обслуговують ці літаки.

"Те, що стосується громадян, щодо яких застосовані санкції ... Це - пан Костянтин Вацьковский, громадянин РФ; Віталій Донченко, громадянин РФ; пані Наталя Лавренюк, громадянка України, пан Сергій Лісогор, громадянин РФ; пані Оксана Марченко, громадянка України; пан Олександр Маслюк, громадянин РФ; пан Віктор Медведчук, громадянин України і це Михійло Попов, громадянин РФ", - заявив він.

Крім того, введено обмеження щодо компаній, які зареєстровані РФ, частина - зареєстрована в Молдові та інших країнах.

"Санкції вводяться на все майно, яке є в підпорядкуванні пана Медведчука", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, президент Зеленський доручив провести засідання РНБО 19 лютого. Зазначалося, що на засіданні обговорять комплекс питань, частину з яких буде розглянуто в закритому режимі.

2 лютого Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Медведчуком і депутатом Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.

Зеленський пояснив, що санкції ввели саме зараз, оскільки були зафіксовані причини для їх впровадження. Які саме - він не сказав, але представниця "Слуги народу" заявила, що це - фінансування юросіб з держави-агресора з використанням схем у ОРДЛО. Цим вона підтвердила інформацію про те, що підставою для введення санкцій проти Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Секретар РНБО Данілов заявив, що влада готується запровадити нові санкції проти певних категорій осіб. Під обмеження потраплять і ряд народних депутатів України.