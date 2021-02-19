"Сільпо" купує торгову мережу "Фуршет" (оновлено)
"Сільпо" купує торгову мережу "Фуршет" (оновлено)
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
Александр Корниенко: "Конфетно-букетный период с избирателем закончился. Теперь это этап сожительства"
Александр Корниенко: "Конфетно-букетный период с избирателем закончился. Теперь это этап сожительства"
В Україні змінили порядок призову на військову службу
В Україні змінили порядок призову на військову службу
Зеленський ветував закон про проведення конкурсів на державну службу
Зеленський ветував закон про проведення конкурсів на державну службу
Помер актор Андрій М'ягков, який зіграв одну з головних ролей в "Іронії долі"
Помер актор Андрій М'ягков, який зіграв одну з головних ролей в "Іронії долі"
​Порошенко купив у Макеєнка телеканал "Прямий"
​Порошенко купив у Макеєнка телеканал "Прямий"
Суди по Майдану. Хто відповів за злочини, скоєні в центрі Києва 18 лютого 2014
Суди по Майдану. Хто відповів за злочини, скоєні в центрі Києва 18 лютого 2014
Сергій Кислиця: «Кожне засідання щодо «Мінська» завершується для РФ повною ганьбою»
Сергій Кислиця: «Кожне засідання щодо «Мінська» завершується для РФ повною ганьбою»
ГоловнаСвіт

США і Британія запровадили санкції за тиск на журналістів у Білорусі

Санкції запроваджено проти чиновників, суддів та співробітників силових органів.

США і Британія запровадили санкції за тиск на журналістів у Білорусі
Фото: EPA/UPG

Держдепартамент США запровадив санкції щодо 43 громадян Білорусі, "відповідальних за підрив демократії", позбавивши їх права на в'їзд в США.

Про це сказано в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Імена осіб, що потрапили під санкції, не названі, але уточнюється, що йдеться про "високопоставлених офіційних осіб у сфері юстиції, керівників правоохоронних органів, і рядових співробітників, що затримували і застосовували насильство до мирних демонстрантів, суддів і прокурорів, які брали участь в призначенні тюремних термінів мирним протестувальникам і журналістам, а також керівників у сфері освіти, які погрожували студентам через участь у мирних протестах".

Блінкен зазначив, що США стурбовані тим, що влада Білорусі продовжує чинити тиск на мирних демонстрантів, активістів та журналістів. Він нагадав, що 16 лютого в Білорусі пройшли обшуки в правозахисній організації "Вясна", Білоруській асоціації журналістів і в незалежних профспілках, а 18 лютого співробітниць польського телеканалу "Белсат" Дарію Чульцову і Катерину Андреєву засудили до двох років колонії за стрім мітингу в Мінську.

18 лютого про нові санкції через ситуацію в Білорусі також оголосила влада Великобританії. У новий список санкцій увійшли 27 осіб - чиновники, співробітники правоохоронних органів і державних ЗМІ. Зокрема, під санкції Великобританії потрапили глава Белтелерадікомпаніі Іван Ейсмонт, генпрокурор Андрій Швед, голова Ради Республіки (верхньої палати парламенту) Наталія Качанова, міністр інформації Ігор Луцький, віцепрем'єр Анатолій Сивак, суддя Олена Живиця, що виносила судові рішення проти протестувальників і журналістів, які висвітлювали демонстрації.

Активи учасників списку санкцій в Великобританії в разі виявлення підлягають заморожуванню.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також