США і Британія запровадили санкції за тиск на журналістів у Білорусі

Держдепартамент США запровадив санкції щодо 43 громадян Білорусі, "відповідальних за підрив демократії", позбавивши їх права на в'їзд в США.

Про це сказано в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Імена осіб, що потрапили під санкції, не названі, але уточнюється, що йдеться про "високопоставлених офіційних осіб у сфері юстиції, керівників правоохоронних органів, і рядових співробітників, що затримували і застосовували насильство до мирних демонстрантів, суддів і прокурорів, які брали участь в призначенні тюремних термінів мирним протестувальникам і журналістам, а також керівників у сфері освіти, які погрожували студентам через участь у мирних протестах".

Блінкен зазначив, що США стурбовані тим, що влада Білорусі продовжує чинити тиск на мирних демонстрантів, активістів та журналістів. Він нагадав, що 16 лютого в Білорусі пройшли обшуки в правозахисній організації "Вясна", Білоруській асоціації журналістів і в незалежних профспілках, а 18 лютого співробітниць польського телеканалу "Белсат" Дарію Чульцову і Катерину Андреєву засудили до двох років колонії за стрім мітингу в Мінську.

18 лютого про нові санкції через ситуацію в Білорусі також оголосила влада Великобританії. У новий список санкцій увійшли 27 осіб - чиновники, співробітники правоохоронних органів і державних ЗМІ. Зокрема, під санкції Великобританії потрапили глава Белтелерадікомпаніі Іван Ейсмонт, генпрокурор Андрій Швед, голова Ради Республіки (верхньої палати парламенту) Наталія Качанова, міністр інформації Ігор Луцький, віцепрем'єр Анатолій Сивак, суддя Олена Живиця, що виносила судові рішення проти протестувальників і журналістів, які висвітлювали демонстрації.

Активи учасників списку санкцій в Великобританії в разі виявлення підлягають заморожуванню.