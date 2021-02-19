Іран знову закликав США скасувати санкції і пообіцяв виконувати ядерну угоду

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що після скасування санкцій США Іран "негайно припинить" свої дії, що суперечать ядерній угоді 2015 року.
Про це він написав у своєму Twitter.
Раніше інформагентство Reuters процитувало неназваного іранського високопосадовця, який заявив, що Тегеран розглядає пропозицію Вашингтона обговорити виконання угоди.
"Але спочатку їм слід повернутися до угоди. Потім в рамках угоди 2015 року можна обговорити механізм, який синхронізує кроки", - сказав чиновник.
У заяві Держдепартаменту США йдеться, що Вашингтон не лише готовий приєднатися до переговорів про долю угоди 2015 року, але і не наполягає на відновленні міжнародних санкцій
18 лютого адміністрація президента США Джо Байдена формально оголосила про готовність вступити у переговори з Іраном і четвіркою постійних членів Ради безпеки ООН, які можуть привести до повернення США до складу учасників договору про заморожування ядерної програми Ірану, підписаного в 2015 році.
Нагадаємо, на початку січня 2020 року Іран оголосив про остаточний вихід зі Спільного всеосяжного плану дій з урегулювання його ядерної програми. Його ухвалили 2015 року з метою не допустити, щоб в Ірану з'явилася ядерна зброя.
2018 року США вийшли з договору та почали розширювати санкції проти Ірану. У відповідь Тегеран почав поступово відмовлятися від своїх зобов'язань у рамках СВПД.