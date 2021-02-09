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Іран анонсував випробування другої власної вакцини від COVID-19

Першу іранську вакцину почали випробовувати на людях ще в грудні.

Іран анонсував випробування другої власної вакцини від COVID-19
Лікар вакцинується проти COVID-19 вакциною Sinovac Biotech під час випробувань третьої фази в лікарні Acibadem у Стамбулі, Туреч
Фото: EPA/UPG

Іран представив другий проєкт вітчизняної вакцини проти коронавірусу. Клінічні випробування препарату розпочнуться найближчим часом.

Про це повідомляє AFP.

"Ми розпочнемо випробування на людях найближчими днями або, найпізніше, через тиждень", - заявив журналістам член Національного комітету Ірану щодо вакцин Масуд Сулеймані.

За його словами, вакцина, що одержала назву Razi Cov Pars, була розроблена в Науково-дослідному інституті вакцин і сироваток Razi.

Сулеймані додав, що на початку першої фази клінічних випробувань щеплення отримають 13 добровольців віком від 18 до 55 років.

Ісламська республіка Іран розпочала клінічні випробування своєї першої вакцини місцевого виробництва наприкінці грудня. Влада країни очікує, що власна вакцина від коронавірусу з'явиться на ринку до кінця весни 2021 року.

За даними міністерства охорони здоров'я, в Ірані від коронавірусу загинуло понад 58 500 людей, інфіковано понад 1,4 млн осіб.

Іран уже закупив 2 млн доз російського препарату "Спутнік". Через міжнародний механізм Covax у країну мають доставити

4,2 млн доз вакцини, розробленої англо-шведською фірмою AstraZeneca та Оксфордським університетом.

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