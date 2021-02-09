Народжуваність у Китаї впала на третину у 2020-му

Торік у Китаї народилися 5,29 млн дівчаток і 4,74 млн. хлопчиків. При цьому народжуваність у країні знизилася на 30% порівняно з попереднім роком.

Про це свідчать дані міністерства громадської безпеки КНР, передає "Інтерфакс-Україна".

"У 2020 році кількість новонароджених, зареєстрованих за місцем постійного проживання органами громадської безпеки, становить 10 млн 35 тис., із них 5,29 млн, або 52,7%, - хлопчики, 4,74 млн, або 47,3%, - дівчинки", - йдеться у доповіді міністерства.

За даними Національного бюро статистики, у 2019 році в КНР народилося 14,65 млн дітей, у 2018 році - 15,23 млн, у 2017 році - 17,23 млн, а у 2016 році - 17,86 млн.

Китай із 1979-го до 2016 року проводив політику "одна сім'я - одна дитина". Одним із її негативних наслідків стало скорочення працездатного населення. На сьогодні будь-яка сім'я в країні може мати до двох дітей.