Влада Джорджії розпочала розслідування щодо Трампа

Колишній президент вимагав "знайти" достатньо голосів, щоб скасувати програш у цьому штаті.

Секретар штату Джорджія Бред Раффенспергер почав розслідування щодо колишнього президента США Дональда Трампа через його спроби скасувати підсумки виборів 2020 року.

Про це повідомляє Reuters.

Розслідування почали після оприлюднення телефонної розмови Трампа, в якій він намагався чинити тиск на Раффенспергера з метою скасування результатів виборів у штаті на підставі необґрунтованих заяв про шахрайство.

Експерти зазначають, що телефонні дзвінки Трампа можуть бути порушенням щонайменше трьох законів штату про вибори: змова з метою здійснення фальсифікації виборів, злочинне підбурювання до вчинення фальсифікації виборів і умисне втручання у проведення виборів.

Під час телефонної розмови 2 січня 2021 року Дональд Трамп закликав Раффенспергера "знайти" достатньо голосів, щоб скасувати програш в Джорджії.

"Ось що я хочу зробити: я просто хочу знайти 11780 голосів", - заявив Дональд Трамп. Для перемоги в Джорджії Трампу не вистачило саме цієї кількості голосів.

Президент також зробив ще один телефонний дзвінок у грудні головному слідчому, який займається розслідуваннями фальсифікацій на виборах, повідомили в офісі Раффенспергера.

Нагадаємо, 3 листопада 2020 року в США пройшли чергові президентські вибори. 7 січня Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена, він став 46-м главою держави.