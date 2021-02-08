Посол ЄС підтримав важливість вакцинації відомих осіб і порівняв Зеленського з Елвісом Преслі

"У 1950-х, коли почалася вакцинація від поліомієліту... король рок-н-ролу вакцинувався у прямому ефірі, і популярність вакцини зросла".

Голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас вважає правильним залучати відомих людей до вакцинації від COVID-19, щоб підвищити рівень довіри населення до щеплень.

Про це він заявив під час виступу на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", передає "Європейська правда".

"Одна справа - затвердити вакцину до використання, але зовсім інша - налагодити усі технічні деталі і відповідним чином створити довіру до вакцини і утримати її на високому рівні... У 1950-х, коли почалася вакцинація від поліомієліту, в неї не всі вірили. І король рок-н-ролу Елвіс Преслі вакцинувався у прямому ефірі, і популярність вакцини зросла відразу. Це був дуже позитивний приклад, що нам потрібні подібні приклади", - сказав Маасікас.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час свого виступу на цьому форумі заявив, що планує вакцинуватися під час другої хвилі вакцинації разом з військовими, але готовий зробити це і раніше - навіть у прямому ефірі, - якщо буде потреба переконати людей у безпечності щеплень. Президент також наголосив, що Європа не відкриє кордони для невакцинованих від ковіду.

Раныше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що його, президента Зеленського і прем'єра Дениса Шмигаля можуть вакцинувати проти коронавірусу поза чергою, щоби популяризувати щеплення і підняти довіру людей.

За останнім опитуванням групи "Рейтинг", більше половини українців не хочуть вакцинуватися від коронавірусної хвороби, навіть якщо це буде безкоштовно.