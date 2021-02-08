Головний дипломат Євросоюзу заявив про можливі санкції проти Росії через порушення прав людини

Боррель фактично визнав, що його візит в Москву видався провальним.

Високий представник Європейського Союзу з міжнародних справ Жозеп Боррель заявив, що проти Росії можуть ввести санкції через порушення прав людини.

Про це йдеться в його блозі за підсумками візиту до Москви.

За словами Борреля, європейські міністри закордонних справ будуть обговорювати це питання 22 лютого.

"Як завжди, саме держави-члени повинні будуть прийняти рішення про наступні кроки, і так - вони можуть включати санкції. І в нас є ще один інструмент - недавно затверджений режим санкцій за порушення прав людини", - вказав він.

Боррель повідомив, що поїздка до Москви мала на меті передати рішучий осуд Брюсселя з приводу вироку опозиційному політику Олексія Навального та масових арештів людей під час акцій протесту.

"Російська влада не захотіла скористатися цією можливістю для більш конструктивного діалогу з ЄС. Це сумно, і нам доведеться враховувати наслідки", - сказав глава європейської дипломатії.

Нагадаємо, що візит Борреля в Росію відбувся 5 лютого. Європейські коментатори назвали його провальним та принизливим для Євросоюзу.

Під час спільної пресконференції з Боррелем міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав Євросоюз ненадійним партнером. Крім того, саме в день візиту топдипломата ЄС Росія оголосила персонами нон грата трьох європейських дипломатів.