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Папа Римський вперше призначив жінку в Синод єпископів

Французька черниця Наталі Бекварт працює з Синодом в якості консультанта з 2019 року.

Папа Римський вперше призначив жінку в Синод єпископів
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Франциск вперше призначив жінку заступником секретаря Архієрейського Синоду.

Про це повідомляє Vatican News.

Французька черниця Наталі Бекварт працює з Синодом в якості консультанта з 2019 року. Тепер вона матиме право голосу в органі, який консультує понтифіка і обговорює деякі з найбільш спірних питань в Римсько-католицької церкви.

Коментуючи призначення, Генеральний Секретар Синоду Єпископів кардинал Маріо Ґрек зазначив, що це рішення відображає прагнення Папи "до більшої участі жінок в процесі ухвалення рішень в церкві".

"З призначенням сестри Наталі Бекварт та її можливістю брати участь з правом голосу привідчинено двері, побачимо далі, які кроки можна буде зробити", – сказав Генеральний Секретар Синоду Єпископів.

Ще одним заступником Секретаря Синоду Єпископів став іспанський священник Луїс Марін де сан Мартін.

Нагадаємо, 13 січня Папа Римський Франциск у Ватикані отримав першу дозу вакцини від коронавірусу COVID-19.

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