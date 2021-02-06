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У Чорногорії суд скасував вирок у справі про держпереворот 2016 року

Справу відправили на перегляд через порушення в судочинстві.

У Чорногорії суд скасував вирок у справі про держпереворот 2016 року
Послевыборный патриотический митинг в Подгорице, Черногория, 6 сентября 2020 года.
Фото: EPA/UPG

Апеляційний суд Чорногорії скасував обвинувальні вироки фігурантам справи про спробу державного перевороту в 2016 році

Про це повідомляє "Німецька хвиля".

У 2019 році Вищий суд Чорногорії визнав винними в спробі здійснити переворот 14 осіб, серед яких заочно судили двох росіян Едуарда Шишмакова (Широкова) і Володимира Попова (Мойсєєва).

Рішенням апеляції справу відправили на перегляд через порушення в судочинстві.

Суд дійшов висновку, що вирок 2019 року винесли з порушенням законодавства, і наказав провести новий розгляд за участю інших суддів. У рішенні апеляційного суду стверджується, що вчинення підсудними злочинів, в яких їх звинувачували і визнали винними, доведено не було.

Нагадаємо, що в 2016 році група заколотників планувала замах на тодішнього прем'єр-міністра Міло Джукановича (пізніше той став президентом). Політика нібито планували вбити снайперським пострілом об 11 годині вечора 16 жовтня 2016 року, в день парламентських виборів, на яких партія Джукановича перемогла. Змовники, за даними спецслужб, планували переодягнутися в поліцейську форму і збиралися допомогти опозиції захопити урядові будівлі і будівля парламенту в Подгориці.

Замах на Джукановича планувався, щоб запобігти вступу Чорногорії в НАТО. Організаторами заколоту були росіяни, вони ж отримали найбільші вироки: Шишмаков - 15 років, Попов - 12 років.

В 2020 році очолювана Джукановичем Демократична партія соціалістів вперше з 1991 року втратила більшість в парламенті, поступившись коаліції опозиційних просербських партій.

Після зміни влади почався перегляд справи про переворот.

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