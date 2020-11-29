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Сербія та Чорногорія "дзеркально" відкликали послів

Ситуацію спричинила заява посла Сербії Владимира Божовича.

Сербія та Чорногорія "дзеркально" відкликали послів
Фото: rbc.ua

Міністерство закордонних справ Чорногорії оголосило посла Сербії Владимира Божовича персоною нон-грата та попросило його покинути територію країни. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням місцеві ЗМІ.

Таке рішення було прийнято з огляду на його заяву про рішення 100-річної давнини про приєднання Чорногорії до Сербії.

"Після тривалого і постійного втручання у внутрішні справи Чорногорії, дій та заяв, що несумісні із загальноприйнятими стандартами поведінки дипломатичної особи, після декількох усних та письмових попереджень про неприпустимість таких дій – вчора посол Божович назвав рішення незаконної та нелегітимної Подгорицької скупштини у 1918 році "звільненням" і "вільним волевиявленням" чорногорського народу, ще раз напряму применшивши значення країни, що надає йому дипломатичну гостинність", – заявили чорногорські дипломати.

У МЗС додали, що сербський посол таким чином зневажив рішення парламенту Чорногорії, який 29 листопада 2018 року – до 100-річчя рішення, про яке йде мова – анулював його як таке, що скасувало суверенітет Чорногорії, передало її територію Сербії та примусово позбавило трону короля Нікола І Петровича.

У відповідь МЗС Сербії вдалося до дзеркальних заходів і оголосило персоною нон-грата посла Чорногорії у Сербії Тарзана Мілошевича. Йому дали 72 години, аби покинути територію країни.

"МЗС вирішило, на основі ст. 9 Віденської конвенції про дипломатичні вдіносини, оголосити Надзвичайного та Повноважного посла Чорногорії у Сербії Тарзана Мілошевича персоною нон-грата та попросило його покинути територію Республіки Сербія протягом 72 годин", – йдеться у заяві сербів.

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