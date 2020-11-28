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Tesla відкличе більше 10 000 авто через дефекти

Компанія усуне дефекти безкоштовно.

Tesla відкличе більше 10 000 авто через дефекти
Фото: e-move.com.ua/

Компанія Tesla відкличе більше 10 000 машин через дефекти кріплення фрагментів даху і загрозу відмови керма.

Про це пише Інтерфакс.

Компанія відкличе з Китаю 870 автомобілів Model X, випущених в період з 16 березня по 31 липня 2016 року. У цих машинах виявили можливість відриву зовнішньої секції даху, що становитиме небезпеку для інших учасників руху.

Раніше Tesla відкликала 9 136 таких ж машин, випущених в період з вересня 2015 по липень 2016 року, через аналогічну проблему.

Крім того, автовиробник повідомив, що відкликає 401 автомобіль Model Y, випущений в 2020 році з огляду на те, що в механізмі управління могли ненадійно закріпити болти. Такий дефект може призвести до аварії, зазначили у Національному управлінні безпеки дорожнього руху США.

Tesla усуне дефекти безкоштовно.

Нагадаємо, акції автомобільної компанії Tesla Inc. наприкінці цього року увійдуть в біржовий індекс S&P 500. Індексний комітет S&P Dow Jones Indices оголосив, що це станеться 21 грудня.

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