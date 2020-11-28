В Аргентині правоохоронці відкрили справу за фактом смерті Марадони

Прокуратура допитає медсестру, яка стежила за тим, щоб Марадона приймав необхідні препарати.

В Аргентині порушили кримінальну справу за фактом смерті футболіста Дієго Марадони.

Про це пише ua.korrespondent.net з посиланням на ЗМІ.

Так, за 12 годин до смерті Марадона не знаходився під належним наглядом медичних працівників. Поліція перевірить записи з камер відеоспостереження, а також проведе аналіз крові на наявність залишків будь-яких токсичних речовин.

Зокрема, прокуратура допитає медсестру Жізель, яка стежила за тим, щоб Марадона брав необхідні препарати. Зазначається, що у правоохоронців є дані, згідно з якими Жізель не дала Марадоні одну з таблеток того ранку, коли він помер.

Також розслідується заява адвоката Дієго Марадони Матіаса Морлі, за завіреннями якого Марадона протягом 12 годин до смерті перебував без нагляду з боку медичного персоналу, який був найнятий для спостереження за його станом.

Нагадаємо, Дієго Армандо Марадона помер від серцевої недостатності, яка привела до гострого набряку легенів і раптової смерті на 61-му році життя.

Експерти виявили в серці сліди, сумісні з хронічною серцевою недостатністю, причина якої не ясна. Не встановлено, чи відбулося це через серцевий напад, або ж пов'язано з вживанням шкідливих речовин, таких як кокаїн або алкоголь.