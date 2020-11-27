Головний тренер "Марселя" запропонував оригінально увічнити пам'ять про Марадону

Щоб на полі не стало десятих номерів.

Головний тренер "Марселя" Андре Віллаш-Боаш на пресконференції після матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з "Порту" (0:2), в якому його команда встановила антирекорд турніру, запропонував оригінально увічнити пам'ять про легендарного аргентинця Дієго Марадону.

На думку португальського фахівця, абсолютно в усіх командах світу слід вивести з обігу номер 10, під яким виступав Марадона, повідомляє Get French Football News.

Зазначимо, що в "Марселі" під "десяткою" виступає лідер команди Димітрі Паєт.

Ексгравець "Наполі", "Барселони" і збірної Аргентини помер 25 листопада у віці 60 років через зупинку серця.