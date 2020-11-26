На арені, де в січні повинен пройти ЧЄ з фігурного катання, відкрили коронавірусний госпіталь

"Арена Загреб", на якій з 25 по 31 січня 2021 року має пройти чемпіонат Європи з фігурного катання, переобладнують під госпіталь для заражених коронавірусом, інформує видання Jutarnji.hr, посилаючись на слова міністра охорони здоров'я Хорватії Вілі Бероша.

Повідомляють, що до кінця тижня арена в тестовому режимі прийме перших 10 пацієнтів.

На арену відправлятимуть хворих, близьких до виписки. Це допоможе розвантажити місцеві лікарні для тяжких пацієнтів. За словами міністра охорони здоров'я Хорватії, пацієнтам буде надана вся необхідна допомога.