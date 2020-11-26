У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
В УЄФА завершилося засідання у справі про матч Швейцарія - Україна
В УЄФА завершилося засідання у справі про матч Швейцарія - Україна
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
​Корвет vs 266 км нового автошляху
​Корвет vs 266 км нового автошляху
Кіпрська церква офіційно визнала ПЦУ (оновлено)
Кіпрська церква офіційно визнала ПЦУ (оновлено)
Степанов підтвердив можливість локдауну
Степанов підтвердив можливість локдауну
Російське видання знайшло "третю доньку Путіна"
Російське видання знайшло "третю доньку Путіна"
Андрій Садовий: «На мене була така атака, що не знаю, на кого ще така була в Україні»
Андрій Садовий: «На мене була така атака, що не знаю, на кого ще така була в Україні»
ГоловнаСпорт

На арені, де в січні повинен пройти ЧЄ з фігурного катання, відкрили коронавірусний госпіталь

Спортивна громадськість стурбована.

"Арена Загреб", на якій з 25 по 31 січня 2021 року має пройти чемпіонат Європи з фігурного катання, переобладнують під госпіталь для заражених коронавірусом, інформує видання Jutarnji.hr, посилаючись на слова міністра охорони здоров'я Хорватії Вілі Бероша.

Повідомляють, що до кінця тижня арена в тестовому режимі прийме перших 10 пацієнтів.

На арену відправлятимуть хворих, близьких до виписки. Це допоможе розвантажити місцеві лікарні для тяжких пацієнтів. За словами міністра охорони здоров'я Хорватії, пацієнтам буде надана вся необхідна допомога.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також