Кіпрська церква офіційно визнала ПЦУ (оновлено)
Кіпрська церква офіційно визнала ПЦУ (оновлено)
Андрій Садовий: «На мене була така атака, що не знаю, на кого ще така була в Україні»
Андрій Садовий: «На мене була така атака, що не знаю, на кого ще така була в Україні»
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
В УЄФА завершилося засідання у справі про матч Швейцарія - Україна
В УЄФА завершилося засідання у справі про матч Швейцарія - Україна
Степанов підтвердив можливість локдауну
Степанов підтвердив можливість локдауну
Російське видання знайшло "третю доньку Путіна"
Російське видання знайшло "третю доньку Путіна"
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
​Корвет vs 266 км нового автошляху
​Корвет vs 266 км нового автошляху
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
ГоловнаСпорт

УЄФА визначив номінантів на найкращий гол тижня в Лізі чемпіонів

В українських клубах у 4-му турі була "посуха".

УЄФА визначив номінантів на найкращий гол тижня в Лізі чемпіонів
Джейдон Санчо
Фото: EPA/UPG

Напередодні завершився 4-й тур Ліги чемпіонів, за підсумками якого УЄФА оголосив номінантів на звання найкращого гола.

У список претендентів потрапили точний удар півзахисника "Севільї" Івана Ракитича у ворота "Краснодара" (2:1), який виявився найбільш раннім голом в історії команди з Андалузії в цьому турнірі.

УЄФА також виокремив гол вінгера дортмундської "Боруссії" Джейдона Санчо в протистоянні з "Брюгге" (3:0), нокаут хавбека "Манчестера Юнайтед" Бруну Фернандеша у ворота "Істанбула", який започаткував розгром турецької команди (4:1), і гол хавбека "Аякса" Раяна Гравенберха в поєдинку проти "Мідтьюлланда" (3:1).

Нагадаємо, Фернандеша і Санчеса УЄФА також включив у число претендентів на звання гравця тижня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , ,
Новини по темі:

Читайте також