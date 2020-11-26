В українських клубах у 4-му турі була "посуха".

Напередодні завершився 4-й тур Ліги чемпіонів, за підсумками якого УЄФА оголосив номінантів на звання найкращого гола.

У список претендентів потрапили точний удар півзахисника "Севільї" Івана Ракитича у ворота "Краснодара" (2:1), який виявився найбільш раннім голом в історії команди з Андалузії в цьому турнірі.

УЄФА також виокремив гол вінгера дортмундської "Боруссії" Джейдона Санчо в протистоянні з "Брюгге" (3:0), нокаут хавбека "Манчестера Юнайтед" Бруну Фернандеша у ворота "Істанбула", який започаткував розгром турецької команди (4:1), і гол хавбека "Аякса" Раяна Гравенберха в поєдинку проти "Мідтьюлланда" (3:1).

Нагадаємо, Фернандеша і Санчеса УЄФА також включив у число претендентів на звання гравця тижня.