Напередодні завершився 4-й тур Ліги чемпіонів, за підсумками якого УЄФА оголосив номінантів на звання найкращого гола.
У список претендентів потрапили точний удар півзахисника "Севільї" Івана Ракитича у ворота "Краснодара" (2:1), який виявився найбільш раннім голом в історії команди з Андалузії в цьому турнірі.
УЄФА також виокремив гол вінгера дортмундської "Боруссії" Джейдона Санчо в протистоянні з "Брюгге" (3:0), нокаут хавбека "Манчестера Юнайтед" Бруну Фернандеша у ворота "Істанбула", який започаткував розгром турецької команди (4:1), і гол хавбека "Аякса" Раяна Гравенберха в поєдинку проти "Мідтьюлланда" (3:1).
Matchday 4 Goal of the Week = 🔥🔥🔥— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 25, 2020
Who's your winner? 🤔#UCLGOTW | @nissansports | #UCL
Нагадаємо, Фернандеша і Санчеса УЄФА також включив у число претендентів на звання гравця тижня.