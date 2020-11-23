"Динамо" і "Шахтар" увійшли до рейтингу найдорожчих команд поза топ-5 ліг

Авторитетний портал Transfermarkt склав рейтинг топ-30 найдорожчих команд, які не входять до топ-5 кращих світових чемпіонатів.
У списку знайшлося місце і для двох українських грандів.
При цьому "Шахтар" зайняв 11 місце - чемпіонів України оцінюють у 135 млн євро, а віцечемпіон київське "Динамо" розташувалося відразу за топ-20 з активом 100,5 млн євро.
Лідером рейтингу виявилася "Бенфіка", яку оцінюють у 302,7 млн євро. Також у топ-3 увійшли "Аякс" (291,5) і "Порту" (255).
Зазначимо, що в топ-10 потрапив клуб, який представляє Чемпіоншип (другий за значенням і силою дивізіон Англії) - "Борнмут".
Додамо, що сукупна вартість усіх клубів УПЛ дорівнює 340,7 млн євро.
Рейтинг найдорожчих команд поза топ-5 ліг:
- Бенфіка - 303,7 млн євро
- Аякс - 291,5
- Порту - 255
- Зеніт - 180,3
- ПСВ - 163,6
- Спортинг - 149,4
- Брюгге - 144,2
- Зальцбург - 144
- ЦСКА - 138,2
- Борнмут - 137,7
11. Шахтар - 135
21. Динамо - 100,5