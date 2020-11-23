"Динамо" і "Шахтар" увійшли до рейтингу найдорожчих команд поза топ-5 ліг

Обидва українські гранди оцінено більш ніж у 100 млн євро.

Авторитетний портал Transfermarkt склав рейтинг топ-30 найдорожчих команд, які не входять до топ-5 кращих світових чемпіонатів.

У списку знайшлося місце і для двох українських грандів.

При цьому "Шахтар" зайняв 11 місце - чемпіонів України оцінюють у 135 млн євро, а віцечемпіон київське "Динамо" розташувалося відразу за топ-20 з активом 100,5 млн євро.

Лідером рейтингу виявилася "Бенфіка", яку оцінюють у 302,7 млн євро. Також у топ-3 увійшли "Аякс" (291,5) і "Порту" (255).

Зазначимо, що в топ-10 потрапив клуб, який представляє Чемпіоншип (другий за значенням і силою дивізіон Англії) - "Борнмут".

Додамо, що сукупна вартість усіх клубів УПЛ дорівнює 340,7 млн євро.

Рейтинг найдорожчих команд поза топ-5 ліг:

Бенфіка - 303,7 млн євро Аякс - 291,5 Порту - 255 Зеніт - 180,3 ПСВ - 163,6 Спортинг - 149,4 Брюгге - 144,2 Зальцбург - 144 ЦСКА - 138,2 Борнмут - 137,7

11. Шахтар - 135

21. Динамо - 100,5