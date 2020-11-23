Конкурс на Великий герб України: смішні картинки і конфлікт інтересів
Конкурс на Великий герб України: смішні картинки і конфлікт інтересів
Білоруська православна автокефальна церква наклала анафему на Лукашенка
Білоруська православна автокефальна церква наклала анафему на Лукашенка
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Ігор Пошивайло: «Цілком очевидно, що здійснюється спроба помножити Революцію Гідності на нуль»
Ігор Пошивайло: «Цілком очевидно, що здійснюється спроба помножити Революцію Гідності на нуль»
“Грузинська мрія” набрала у другому турі виборів близько 90% голосів
“Грузинська мрія” набрала у другому турі виборів близько 90% голосів
Олександр Третяк від "Євросолідарності" здобуває перемогу на виборах мера Рівного (оновлено)
Олександр Третяк від "Євросолідарності" здобуває перемогу на виборах мера Рівного (оновлено)
Садовий перемагає на виборах мера Львова, - екзит-пол
Садовий перемагає на виборах мера Львова, - екзит-пол
Філатов переміг на виборах мера Дніпра, - екзит-пол
Філатов переміг на виборах мера Дніпра, - екзит-пол
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
ГоловнаСпорт

"Динамо" і "Шахтар" увійшли до рейтингу найдорожчих команд поза топ-5 ліг

Обидва українські гранди оцінено більш ніж у 100 млн євро.

"Динамо" і "Шахтар" увійшли до рейтингу найдорожчих команд поза топ-5 ліг
Фото: Twitter

Авторитетний портал Transfermarkt склав рейтинг топ-30 найдорожчих команд, які не входять до топ-5 кращих світових чемпіонатів.

У списку знайшлося місце і для двох українських грандів.

При цьому "Шахтар" зайняв 11 місце - чемпіонів України оцінюють у 135 млн євро, а віцечемпіон київське "Динамо" розташувалося відразу за топ-20 з активом 100,5 млн євро.

Лідером рейтингу виявилася "Бенфіка", яку оцінюють у 302,7 млн євро. Також у топ-3 увійшли "Аякс" (291,5) і "Порту" (255).

Зазначимо, що в топ-10 потрапив клуб, який представляє Чемпіоншип (другий за значенням і силою дивізіон Англії) - "Борнмут".

Додамо, що сукупна вартість усіх клубів УПЛ дорівнює 340,7 млн євро.

Рейтинг найдорожчих команд поза топ-5 ліг:

  1. Бенфіка - 303,7 млн євро
  2. Аякс - 291,5
  3. Порту - 255
  4. Зеніт - 180,3
  5. ПСВ - 163,6
  6. Спортинг - 149,4
  7. Брюгге - 144,2
  8. Зальцбург - 144
  9. ЦСКА - 138,2
  10. Борнмут - 137,7

11. Шахтар - 135

21. Динамо - 100,5

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Новини по темі:

Читайте також