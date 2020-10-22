"Шахтар" у виїзному матчі сенсаційно обіграв 13-разового володаря Кубка європейських чемпіонів/Ліги чемпіонів мадридський "Реал" у матчі першого туру групового етапу ЛЧ.
Зазначимо, що до поєдинку "Шахтар" підійшов з великими кадровими проблемами. Через коронавірус гру пропустили половина гравців основи: захисники Сергій Кривцов і Микола Матвієнко, півзахисники Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Алан Патрік і Тайсон, а також форвард Жуніор Мораес.
Першій тайм "гірники" провели фантастично - підопічні Луїша Каштру забили у ворота господарів три голи, які залишились без відповіді.
Відкрив рахунок на 29-й хвилині бразилець Тете,
0:3 після першого тайму.
На початку другого тайму "Реалу" вдалося відіграти два м’ячі. На 54-й хвилині Лука Модрич вразив ворота "гірників" - 1:3. Менш ніж за 10 хвилин Вінісіус Жуніор забив "Шахтарю" другий м’яч - 2:3.
На останніх секундах матчу Федеріко Вальверде забив третій гол, але VAR допоміг сербському арбітру Орджану Йовановичу його скасувати через офсайд одного з футболістів іспанської команди.
Оновлення.