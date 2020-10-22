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"Шахтар" сенсаційно переміг "Реал" у першому турі Ліги чемпіонів (оновлено)

До поєдинку український клуб підійшов з великими кадровими проблемами.

&quot;Шахтар&quot;
Фото: EPA/UPG
"Шахтар"

"Шахтар" у виїзному матчі сенсаційно обіграв 13-разового володаря Кубка європейських чемпіонів/Ліги чемпіонів мадридський "Реал" у матчі першого туру групового етапу ЛЧ.

Зазначимо, що до поєдинку "Шахтар" підійшов з великими кадровими проблемами. Через коронавірус гру пропустили половина гравців основи: захисники Сергій Кривцов і Микола Матвієнко, півзахисники Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Алан Патрік і Тайсон, а також форвард Жуніор Мораес.

Першій тайм "гірники" провели фантастично - підопічні Луїша Каштру забили у ворота господарів три голи, які залишились без відповіді. 

Відкрив рахунок на 29-й хвилині бразилець Тете,

Тете
Фото: EPA/UPG
Тете
на 33-й хвилині подвоїв рахунок автогол захисника "Реала" Рафаеля Варана, і наприкінці тайму м'яч утретє влетів у ворота Тібо Куртуа - відзначився ізраїльський півзахисник Манор Соломон.
Манор Соломон
Фото: EPA/UPG
Манор Соломон

0:3 після першого тайму.

На початку другого тайму "Реалу" вдалося відіграти два м’ячі. На 54-й хвилині Лука Модрич вразив ворота "гірників" - 1:3. Менш ніж за 10 хвилин Вінісіус Жуніор забив "Шахтарю" другий м’яч - 2:3. 

На останніх секундах матчу Федеріко Вальверде забив третій гол, але VAR допоміг сербському арбітру Орджану Йовановичу його скасувати через офсайд одного з футболістів іспанської команди.

Фото: EPA/UPG

Оновлення.

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