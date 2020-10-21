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"Челсі" повернув до складу Петера Чеха, який вже завершив кар'єру

Легенда "пенсіонерів" знову в ладу.

"Челсі" повернув до складу Петера Чеха, який вже завершив кар'єру
Петр Чех
Фото: EPA/UPG

Лондонський "Челсі" на "Стемфорд Брідж" не зміг пробити "Севілью" в стартовому турі Ліги чемпіонів. Матч завершився нульовою нічиєю.

Відзначимо, що напередодні цього матчу "пенсіонери" оновили заявку на поєдинки Англійської прем'єр-ліги.

У списку з 25 гравців знайшлося місце і легенді клубу Петеру Чеху. Іменитий 38-річний голкіпер включений до складу як резервний воротар, повідомляється на офіційному сайті АПЛ.

"Включення Петера в заявку - це запобіжний захід через умови, спричинені пандемією коронавірусу. Він буде гравцем без контракту", - йдеться в заяві клубу.

"Це, безперечно, зроблено не для романтики", - зазначив головний тренер "Челсі" Френк Лемпард про те, що його колишній товариш по команді знову потенційно в ладу.

Чех виступав за "Челсі" з 2004 по 2015 рік, завоювавши 15 трофеїв. У 2019 році він завершив професійну кар'єру в складі іншого лондонського клубу - "Арсеналу".

Зараз він працює в структурі "Челсі" на посаді технічного директора.

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