Степанов у Раді назвав найгірший сценарій розвитку епідемії коронавірусу в Україні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Верховній Раді озвучив план дій відповідно до різних рівнів небезпеки коронавірусу для медичної системи.

Перший рівень - щоденна кількість випадків у межах 5000-7000. Це той рівень, який українська система охорони здоров'я, за словами міністра, здатна витримувати. Зараз наша держава перебуває саме на цьому рівні, оголосив міністр під час виступу в Раді.

Другий рівень - заповнення ліжок фонду хворих на ковід на близько 70% по країні. При цьому орієнтовна щоденна кількість хворих - 8-10 тис.

"На цьому рівні ми можемо опинитися в найближчі тижні. Ми збільшимо кількість ліжок на 30% від усього ліжкового фонду - 52 тис. ліжок", - заявив Степанов.

Також на цьому рівні будуть готувати розгортання тимчасових госпіталів поза межами закладів охорони здоров'я та збільшать кількість медиків для боротьби з ковідом за рахунок залучення медиків з інших відділень й укладення контрактів. Крім того, посилиться контроль за виконанням карантину.

Третій рівень - коли щоденна кількість нових хворих сягне 11000-15000, а заповненість ліжок хворими на ковід становитиме не менш ніж 85%.

"Додатково до заходів другого рівня будуть жорсткі карантинні обмеження в країні із застосуванням норм червоного рівня, буде мобілізація всіх медичних працівників, буде забезпечено роботу польових шпиталів", - пояснив голова МОЗ.

Четвертий рівень настане, якщо ресурси системи охорони здоров'я будуть вичерпані, а щоденна кількість нових інфікованих буде близько 20 000.

"Тут ми будемо змушені запроваджувати активацію протоколу медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги", - додав він.

Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада України ухвалила постанову "Про заходи протидії поширенню коронавірусу та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз". Вона передбачає створення Національного штабу протидії біологічним загрозам на чолі з президентом.

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко перерахувала основні пункти постанови: безкоштовні тести, гаряча лінія, безкоштовні тести для тих, у кого є симптоми, безкоштовні ліки для тих, хто лікується амбулаторно та в стаціонарі, безкоштовна діагностика включно з аналізом, 300% доплати медикам і немедичним працівникам, які контактують з хворими, 15 прожиткових мінімумів як страховка медикам у разі хвороби, розгортання лабораторних мереж до 100 тис. ПЛР-тестів на добу, відновлення системи державної санепідемслужби, створення вітчизняних потужностей для вироблення ПЛР-тестів.